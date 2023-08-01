Karaelmas Gazeteciler Derneği ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile ülke genelinde azalan kan stoklarına destek vermek içim Gazipaşa Caddesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Karaelmas Gazeteciler Derneği Mustafa Emen, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve yerel ve ulusal başında görev alan gazeteciler katıldı.

Gazeteciler, Kızılay’ın cadde üzerinde ki kan bağış aracına gelerek testlerden geçip kan verdi.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık’ "Bugün gazeteciler olarak kan bağışı yapıyoruz. Daha önce yapmıştık. Bugüne geldiğimizde yaz ayında kan stoku azaldı. Kızılay koordinatörümüz tarafından bu sıkıntı bize bildirildi. Hakikaten haklı. Hem topluma da bu konuda önderlik edelim istedik. Duyarlılıyız. Bütün STK’ların da böyle kan bağışlarına katılması gerektiğine inanıyoruz. Biz bugün bu anlamda bu vesileyle gazeteciler olarak kan bağış kampanyasına katılıyoruz Kan vermek hakikaten kutsal bir görevdir. Tüm Herkesi de kan bağışına davet ediyorum" dedi.

KGD Başkanı Mustafa Emen, "Bugün Kan Merkezi’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda böyle bir organizasyon yapma gereği duyduk. Biz bunu da arkadaşlara tüm basın mensupları arkadaşlarımıza duyurumuzu yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi kan verme kayıtları devam ediyor. Gazeteci meslektaşlarımız olarak bu organizasyona faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize. Çünkü kan vermek hayat kurtarır. O yüzden çok mutluyuz. Katılan tüm arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. İnşallah güzel yerlere gider, hayırlı olur diyorum" dedi

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.