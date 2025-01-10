Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Muhabirler Derneği adına defteri imzalayan Yücesan, deftere şunları yazdı:

“Sevgili Atam bugün huzurunda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Senin izinde olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene.”