Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarının konuğu ünlü düşünür, gazeteci-yazar akademisyen Yusuf Kaplan oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü çerçevesinde birbirinden özel etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarında ünlü düşünür, gazeteci-yazar akademisyen Yusuf Kaplan’ı Denizlililerle buluşturdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı’nda düzenlediği imza gününde okurlarının kitaplarını imzalayan Kaplan, akşam programında ise “Değişen Dünyada Türkiye’nin Rolü” konulu söyleşide sevenlerine seslendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, dünya tarihinin oluşumunda Osmanlı Devletinin çok önemli rol oynadığını belirterek, “Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı’nın hinterlandında 40 küsur devlet var. Yani 77-78 devletin tarihini, ülkenin tarihini ancak Osmanlı tarihini bilirseniz öğrenirsiniz. Ben de Halil İnalcık’ın bu cümlesine nazire yaparak diyorum ki, Osmanlı tarihi bilinmeden dünya tarihi yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Çağımızın önemli düşünürlerinden yazar Yusuf Kaplan hocamızı Büyükşehirle Kültür Buluşmaları programımızda ağırladık. Ezber bozan düşünceleri ve bilgeliğiyle bizlere ilham veren kıymetli hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, günün anısına Kaplan’a üzerinde Denizli Horozu bulunan bir kaide hediye etti.