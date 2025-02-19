2024 yılında Köşedeki Hayat ve Eskimeyen Yazılar isimli kitaplarını okuyucuları ile buluşturan Gazeteci- Yazar Yüksel Ercan’ın üçüncü kitabı “Kalemin Yolculuğu” baskıdan çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan’ın ANAYURT yayınlarından çıkan ve ilk baskıları kısa bir sürede biten Köşedeki Hayat ve Eskimeyen Yazılar isimli kitapların ardından günlük yazıların yer aldığı üçüncü kitabı Kalemin Yolculuğu’ da okuyucuya merhaba dedi.

ANAYURT yayınlarından çıkan “Kalemin Yolculuğu” isimli kitabı ile ilgili konuşan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, “1989 yılından itibaren günlük yazı yazan bir gazetecinin kitap yazmamış olması hem okuyucunun hem de yayıncıların garibine gidiyordu. ANAYURT yayınları sahibi Mustafa Anayurtlu’nun ısrarı sonucu önce Köşedeki Hayat ve Eskimeyen Yazılar çıktı ,Her iki kitabın ilk baskıları da kısa bir zamanda tükendi. Okuyucunun aynı ilgiyi “Kalemin Yolculuğu” içinde göstereceğinden şüphemiz yok” dedi.

MÜCADELENİN EN İYİSİ KALEM İLE OLUR

Kalemin Yolculuğu’nun bir anlamda geçmişten günümüze bir yolculuğu da anlattığını söyleyen Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan şunları kaydetti:

"Doğduğumuz günden yaşama veda edeceğimiz güne kadar bitip tükenmeyen bir mücadele içerisinde oluruz. Herkesin mücadele şekli başka olur. Bizim mücadelemizin en önemli aracı da hep Kalem oldu. Peki Kalemin yolculuğu olur mu.? Hatırı sayılır miktarda ki bir kitle bu soruya “Mücadelenin en iyisi kalem ile olur “cevabını verecektir. Hayatımızın kalan kısmında topluma faydalı olmak adına Kalem oynatmak, Kalemi yolculuğa çıkarmak ve Kalemin çıktığı yolculuğun kalıcı olması adına verilen mücadele bir noktadan sonra hepimizi daha ileri noktalara götürecektir. Belki de “Kalem kılıçtan güçlüdür” ifadesini kullananlar iyi kullanıldığında insanlığın kurtuluşuna olan inançlarını Kalem üzerinden değerlendirmişlerdir. Kalemin, kalemlerin yolculuğu tüm insanlığın faydasına olsun"