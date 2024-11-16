Gazeteci-Yazar Hakan Erdem, "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" kitabıyla memleketi Tokat’ta düzenlediği konferans ve imza gününde büyük ilgi gördü.

Gazeteci-Yazar Hakan Erdem, "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" kitabıyla memleketi Tokat’ta bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Reşadiye Halk Eğitim Merkezi’nde ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde düzenlenen konferanslar yoğun katılımla tamamlandı. Reşadiye’deki etkinlikte, Kaymakam Ahmet Tan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Üniversitedeki konferansta ise Erdem, öğrencilerle kadına yönelik şiddetin medyadaki yansımalarını tartıştı. Hakan Erdem, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Memleketimde halkımızla buluşmak bir onur. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak benim için bir görevdir” dedi.

Etkinlikler imza günüyle son bulurken, Tokat halkı yazara büyük ilgi gösterdi.