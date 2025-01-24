Ankara’da 24 Ocak 1993’te evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği programla anılacak.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 20.00’de “Türk Basının Yüz Akı Uğur Mumcu’yu Anıyoruz” isimli etkinlik gerçekleştirilecek. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın konuşmasıyla başlayacak anma programında Gazeteci-Yazar Murat Ağırel konuşmacı olarak yer alacak. Ağırel, Uğur Mumcu’nun meslek hayatındaki duruşunu, demokrasiye katkılarını ve basın özgürlüğünün önemini anlatacak.

Caddebostan Kültür Merkezi, Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiye de ev sahipliği yapacak. A. İlhan Gülek Koleksiyonu’ndan oluşan ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi tarafından düzenlenen sergi, 24-31 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.