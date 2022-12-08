Efeler Belediyesi ‘Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinlikleri çerçevesinde Gazeteci ve Yazar Nebil Özgentürk’ü ağırladı.

Efeler Belediyesi ‘Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinlikleri çerçevesinde Gazeteci ve Yazar Nebil Özgentürk’ü ağırladı.

Vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yazarları Efeler’de konuk etmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ü vatandaşlarla buluşturdu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eşi Güneş Atay ile katıldığı Nebil Özgentürk’ün söyleşisine Efelerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Atay, söyleşinin ardından Özgentürk’e çiçek takdim ederek, “Efelerimize hoş geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Bizler ne kadar şanslı insanlarız. Nebil Özgentürkler bizim ülkemizin yurttaşları, Nazım Hikmetler, Zülfü Livaneliler, Yaşar Kemaller. Dünyanın en büyük saygın sanatçıları, şairleri bizim yurttaşımız. Onları tanıma şansına eriştik, bu yüzden çok mutlu olduğumuzu, çok gururlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Katıldınız, onur verdiniz. Buradan şunu da söylemek istiyorum Efeler halkı adına; inanın ki karanlıklar çok kısa zamanda aydınlığa çıkacak” diye konuştu.

Nebil Özgentürk, Başkan Mehmet Fatih Atay ve projeleri ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanarak, “Kitap Kafeler hakikaten örneği az bulunan bir şey. Efeler’de 7 tane var, ben birini gördüm ve bayıldım. Başkanımızı kutluyorum. Tarımsal Ürün Fabrikası’nı, orada çalışan emekçileri görünce gözlerim doldu. Çok hoşuma gitti çünkü orada ne kar var ne hırs var. Orada emekçiyle tarımla direk tüketici arasında bir ilişki var. Aziz Sancar’ın belgeselini yapmış bir belgeselci olarak ayrıca adı da Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı olan bir parka gittim. Bu da çok hoşuma gitti. 3 tane çok değerli mekan ve olay gördüm. Düşünsenize 4 dönüm arazi içerisinde zeytinlerin arasında Aziz Sancar’ın fotoğrafını da görerek matematik öğreniyorsunuz, matematikle ilgili oyunlar kuruyorsunuz. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ve hepinizi kutluyorum” dedi.