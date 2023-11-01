Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Tolga Şardan hakkında, 31 Ekim’de bir internet haber sitesinde yazdığı "MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ’yargı raporu’nda neler var?" başlıklı yazıda ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu oluşturacak sözler kullandığı iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Şardan, soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Şardan, emniyetteki işlemler sonrası sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara adliyesine getirildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren gazeteci Şardan, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şardan, hakimlik ifadesinin ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.