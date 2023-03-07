Akrabası olmayan Doğan, Çocuk Esirgeme Kurumunda yetiştikten sonra İzmir’e yerleşerek, uzun yıllar gazetecilik yapmıştı.

İzmir spor basınının sevilen ismi Recep Doğan (65), bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü bakımevinde hayatını kaybetti. Doğan, Alsancak Hocazade Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, İzmir spor kulüplerinin temsilcileri, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, milli sörfçü Çağla Kubat ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Doğan’ın cenazesi, Seferihisar Mezarlığına defnedildi.

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