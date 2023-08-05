Erzurum Ajans Yazı İşleri Müdürü Onur Sağsöz, kalp krizi geçirdi. Acil müdahaleyle anjiyo yapılan Sağsöz’ün kapalı olan bir damarına stent takıldı.

Tedavisine Buhara Hastanesi’nde devam edilen gazeteci Sağsöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sağsöz, “Herkese günaydın. Dün bir kalp krizi geçirdim ve hemen anjiyo oldum. Prof. Dr. Serdar Sevimli, tek stentle güncelledi kalbimi Zor bir gündü ama şükürler olsun atlattım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın” ifadelerini kullandı.