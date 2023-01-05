Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Kayseri Temsilcisi Oktay Ensari, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek, meslek hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Kayseri Temsilcisi Oktay Ensari, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek, meslek hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Vahit İlhan ve Doç. Dr. Fikret Yazıcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, alanında deneyim sahibi yazar ve gazetecilerin öğrenciler ile deneyimlerini paylaşmalarının mesleki yönden önemli bir paylaşım olduğunu söyledi. Rektör Altun’un konuşmasının ardından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Kayseri Temsilcisi Oktay Ensari “Ajans Haberciliği” konusunda öğrenciler ile tecrübelerini paylaştı.

Etkinlik, plaket takdiminin ardından sona erdi.