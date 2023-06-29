Gazeteci Ökkeş Özekşi’nin abisi Muharrem Özekşi hayatını kaybetti.

Bir dönem Gaziantepspor’da forma giyen ve uzun yıllar takım kaptanlığını yapan Muharrem Özekşi, 30 Haziran Cuma 2023 günü Bahattin Nakıpoğlu camiinde kılınacak öğle namazını müteakiben asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Gaziantep futbolunda (Kazık Muharrem) lakabıyla anılan ve Gaziantepspor’un yanı sıra, Malatyaspor ve Hatayspor formalarını giyen Muharrem Özekşi bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep Üniversite Hastanesinde tedavi görüyordu. Ali Kemal ve Hasan Özekşi’nin babası olan Muharrem Özekşi’nin taziyesi Karataş Emniyet Müdürlüğü yanındaki Şahintepe sosyal tesislerindeki taziye evinde yapacağı açıklandı.