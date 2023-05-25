Dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Derebaşı Virajlarında 2019 yılında çekim yaparken uçuruma düşerek görevi başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 4’üncü yıl dönümünde Söğütlü Köyü’nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 4. yılında Söğütlü köyündeki mezarı başında anıldı.

Basın camiası içerisinde yıllarca hizmet veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Abdulkadir Nişancı’yı işini disiplin içerisinde iyi yapan biri olarak her zaman hayırla yâd ettiğini belirterek, "Bayburt’umuzun tanıtımına güzel katkılar sunmuş bir kardeşimizdi. Örnek bir gazeteciydi. Babasına, eşine, çocuklarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi tazeliyorum. Aynı zamanda Abdulkadir kardeşimizi arama çalışmalarında, JÖAK Timinde görev yaparken akıntıya kapılarak Şehit olan Astsb. Mustafa Gidergelmez ve Uzm. Çvş. Eyüp Kapaklıkaya’yı şehadetlerinin dördüncü yılında rahmet ve dua ile yâd ediyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.

Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan’ın Kuran Kerim okuması ve dua etmesi ile anma töreni son buldu.

Söğütlü köyündeki anma törenine, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Abdulkadir Nişancı’nın eşi Çiğdem Nişancı, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı, babası Nafiz Nişancı, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Burhanettin Okumuş, Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt İl Temsilcisi Yaşar Yıldız, Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Kiki, gazeteciler Öznur Demir, Fatih Özcan, Beşir Kelleci ve Tuğba Yardımcı katıldı.