DENİZLİ (İHA) – Denizli’de gazeteci Mehtap Koç Karan’ın medya ve ajans hizmetini tek çatıda toplamak amacıyla kurduğu MEC Ajans, geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de gazeteci Mehtap Koç Karan’ın medya ve ajans hizmetini tek çatıda toplamak amacıyla kurduğu MEC Ajans, geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı.

Açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, Denizli Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği, HAY-KOOP Başkanı Mehmet Varol, Karan’ın eşi olan Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan, ailenin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Değirmenci, “Açtığımız bu işyerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Mehtap Hanıma, ailesine ve şehrimize güzellikler getirmesini diliyorum. Bereketli kazançlara, kazasız belasız güzel hizmetlere vesile olsun” dedi.

Kendisi ve ailesi için önemli bir gün yaşadıklarına işaret eden Mehtap Koç Karan ise “Yanımızda olamasalar da canım annem ve sevgili babamın yıllardır kurduğu hayalleri gerçeğe döndü. Ateş ve Karan ailelerinin fertleri olarak bir araya geldik ve şehrimiz anlamında güzel işler yapmak için kolları sıvadık. 20 yıldır bu sektördeyim. Medya ve ajans hizmetini tek çatıda toplamak amacıyla bu kuruluşu Denizli’ye kazandırdık. Web TV, internet haber sitesi, yazılım , PR danışmanlığı, marka, sosyal medya ve proje danışmanlığı, promosyon ile organizasyon gibi kısacası tanıtıma dair ne varsa tek çatı altında toplamaya karar verdik. Aile dostumuz İbrahim Gökhür Ateş ile bu yola çıktık. Karan ve Ateş ailelerinin bu ortaklığının kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.