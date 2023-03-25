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Cenazeye Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, basın mensupları ve yakınları katıldı.

Samsun’da uzun yıllar ulusal ve yerel medya kuruluşlarında yöneticilik yapan gazeteci İsmail Başaran, bir süredir mücadele ettiği kalp hastalığına yenik düştü. Başaran’ın cenazesi bugün evinin önünde alınan helalliğin ardından Samsun Büyük Cami’ye getirildi. Başaran için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze, Kıranköy Mezarlığı’na defnedildi.

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