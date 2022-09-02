Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Müdürlüğü Sorumlusu Oya Kali’nin babası ve gazeteci İkram Kali’nin kayınbabası olan Van’ın tanınmış şahsiyetlerinden Enver (Cevdet) Kaya, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesinin bugün Boyalar Camii’nde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığına defnedileceği, taziyenin ise Terzioğlu Mahallesinde bulunan Firdevs Türkmenoğlu Camii Taziye Evi’nde kabul edileceği belirtildi.

Kahramankazan’da haşere ve kötü kokuyla mücadele sürüyor

Kahramankazan’da haşere ve kötü kokuyla mücadele sürüyor

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