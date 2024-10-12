Zonguldak’ta günlük yayın yapan İnanış Gazetesi imtiyaz sahibi Hasan Atik sonsuzluğa uğurlandı.

Hasan Atik geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Atik, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Merhum Hasan Atik için bugün Uzun Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Zonguldak Belediye Başkanvekili Şaban Yeten, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, Zafer Partisi İl Başkanı Oğuzhan Turhan, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Emen ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Atik öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.