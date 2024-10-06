Kocaeli'de ‘2030 Yılının Sırrı‘ adlı söyleşisinde Gazeteci Yazar Turgay Güler, “Vatandaşların fay hatları ile oynanıyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden önemli konu ve konuklarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Selim Sırrı Paşa Salonu’nda düzenlenen 2030 Yılının Sırrı adlı söyleşisinde Gazeteci Yazar Turgay Güler, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin müttefiklerinin hava savunma sistemlerini vermemesini tehlikeli bulan Güler, “Sana hava savunma sistemi vermiyorsa ‘sana yakın bir zamanda saldıracağım’ demektir” dedi.

“HER YOLU DENEDİLER AMA BAŞARAMADILAR”

Cahille mücadelenin dünyanın en zor işi olduğunu söyleyen Güler, “İHA’lar, SİHA’lar yapıyoruz. Siz bunları yaparken birileri çıkıp ‘bunları sarayını korumak için yapıyor’ diyor. Akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı. “Biz çok ciddi bir şeylere hazırlanıyoruz” diyen Güler, “Gezi olayları, hendek olayları ve 15 Temmuz ile işimizi bitireceklerdi. Başaramadılar” şeklinde konuştu.

Güler, “Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, gıda enflasyonu, milyarlarca doları bulan depremler, EY. Korkunç bir yük oluştu. Tüm bunlar üst üste geldi. Dünyayı etkileyen ekonomik krizden daha fazla etkilendik. AK Parti eleştirisi yapmak istersem ki çok fazla yapıyorum. Yaparız. Ama mesele AK Parti meselesi değil. Erdoğan istikameti, dimdik durması çok kıymetli bir şey. Türk Evi, BM’nin hemen yanında. Devlet başkanları orada ağırlanıyor. Bu bir vizyondur” dedi.

Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıştırılmak istendiğini vurgulayan Güler, “Türkiye’yi yeniden 2001’in ekonomik koşullarına getirmek istediler. Şimdi ise 90’lu yıllara getirmek istiyorlar. Faili meçhuller ve diğerleri. Bir sonraki aşama ise 80’lere getirmek” şeklinde konuştu.