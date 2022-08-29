Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Eski Başkanı Gazeteci Gökhan Erkmen, vefatının 5. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Eski Başkanı Gazeteci Gökhan Erkmen, vefatının 5. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Gazeteci Gökhan Erkmen’in vefatının 5. yıldönümünde nedeniyle Osmaniye Belediyesi asri mezarlıktaki mezarı başında anma programı düzenlendi. Selahaddin Eyyubi Camii İmam-Hatibi Murat Yılmaz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dualar edildi. Daha sonra basın mensupları ve ailesi tarafından Gökhan Erkmen’in mezarına karanfiller bırakıldı.

Programda konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, “Gökhan Erkmen başkanımız Osmaniye basının unutulmaz duayenlerindendi. Osmaniye basınına birçok emeği ve katkısının yanı sıra Osmaniye’mize de önemli hizmetleri olmuştu. Kendisi sevilen ve sayılan bir insandı. Bugün burada kendisini ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

Gökhan Erkmen’in oğlu Belediye Meclis Üyesi Ahmet Erkmen de babasının vefatının 5. ölüm yıldönümünde kendilerini ve ailesini yalnız bırakmayan meslektaşlarına ve sevenlerine programa katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Programa Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Küresel Gazeteciler Konseyi Yerel Medya Meclis Başkanı ve İnternet Gazetecileri Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Avcı, OGC Kurucu Başkanı Gazeteci Bahri Çolpan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Mustafa Fettahlıoğlu, eşi, çocukları ve basın mensupları katıldı.