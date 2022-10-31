Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Lap’ın ailesi ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yolun karşısına geçtiği esnada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki Lap, getirildiği Amasya’da Hazreti Ömer Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yuvacık köyü mezarlığına defnedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.