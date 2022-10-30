Sabah Gazetesi Amasya muhabiri Ferhat Lap, Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sabah Gazetesi Amasya muhabiri Ferhat Lap, Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki bir otelin karşısında meydana geldi. Küresel Gazeteciler Buluşması 2’inci Medya Ödülleri törenine katılan gazeteci Ferhat Lap’a (49) kaldığı otele dönüşte karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri Lap’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Yarın Amasya’da son yolculuğuna uğurlanacak Ferhat Lap’a 10 yıl önce yine bir otelin önünde otomobil çarpmış ve kaza sonrası bir ayağı sakat kalmıştı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, aynı zamanda belediye personeli olan Lap için taziye mesajı yayımladı. Sarı mesajında, “Belediye özel kalem personellerimizden sevdiğimiz kardeşimiz Ferhat Lap’ın Alanya’da geçirdiği trafik kazası sonucu rahmetli olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Belediye personellerimizin, Amasya halkımızın ve basın camiamızın başı sağolsun” ifadelerini kullandı.