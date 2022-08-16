18. Altınkum Yazarlar Festivali’ne katılan Gazeteci Uğur Dündar, Didimlilerle buluşarak kitaplarını imzaladı.

18. Altınkum Yazarlar Festivali’ne katılan Gazeteci Uğur Dündar, Didimlilerle buluşarak kitaplarını imzaladı.

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, birbirinden değerli yazarları ağırladı. 1-15 Ağustos tarihleri arasında Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde düzenlenen festivale binlerce vatandaş da katıldı. Didimli vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılanan festivalde vatandaşlar, usta yazarlar ile buluşarak kitap imzalatma şansına erişti.

18. Altınkum Yazarlar Festivali, son gününde Gazeteci Uğur Dündar’ı misafir etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Dindar, okurlarının kitaplarını imzaladı. Dündar’a festivale katılımlarından dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan plaketi Dündar’a takdim etti.