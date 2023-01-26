Safranbolu Birlik Haber imtiyaz sahiplerinden Dursun Doğan, dün akşam tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirilen Doğan için cenaze töreni düzenlendi. Safranbolu Merkez Camiindeki törene Doğan’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğan’ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

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