Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeni bir sosyal deneye imza attı. Cumhuriyet’in ilanının sembolleri arasında bulunan "Gazeteci Çocuk" dönemin kıyafetlerini giyerek Düzce sokaklarını arşınladı. "Yazıyor, Cumhuriyetin İlanını Yazıyor" seslerinin yankılandığı Düzce sokakları hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne oldu.

Özel günlerde yaptığı sosyal deneyler ve özel çekimler ile birçok kez Türkiye’nin gündemine oturan Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeni bir sosyal deneye imza attı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal deneyde, Cumhuriyetin ilanının sembolleri arasında bulunan "Gazeteci Çocuk" Düzce sokaklarına çıktı. "Yazıyor, Cumhuriyetin İlanını Yazıyor" sözleriyle sokakları dolaşan çocuk, "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetini taşıyan gazeteyi Düzcelilere dağıttı. Düzce’nin birçok cadde ve sokağında gerçekleştirilen sosyal deneyi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri saniye saniye kayıt altına aldı.

Gazeteyi alan Düzceliler hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek; “Cumhuriyet’in ilelebet yaşamasını isteyen insanlarız. Bu duyarlı davranışlarından dolayı Düzce Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Gazeteci çocuğu görünce heyecanlandık. Bizler o günleri görmedik ama bizleri o günlere geri götürdünüz” sözleriyle sosyal deney ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.