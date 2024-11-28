Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli gazeteci ve sürekli basın sahibi Sonay Can’ın 3. kitabı "Haluk Levent Anıları" yayımlandı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - “Saros Sevdalısı Bir Yıldız – Haluk Levent anıları adlı kitap, Sonay Can ile kızı Mine Selin Can (Öztürk)’ün 1998 – 2004 yılları arasındaki anıları kapsıyor. Fethiye’de başlayan bir konserle kaleme alınan anılar, Keşan’ın İbrice Limanı’nda gerçekleştirilen 12 saatlik rekor konserle sona eriyor.

2022 yılından bu yana “Her yıl bir kitap” yazmayı amaçladığını belirten Sonay Can, ilk ikisi, gezi anılarını içeren kitaplarından sonra bu eserinin de gezi kitabı olmasını planladığı, ancak 20 yıl önce Saros Körfezi’ne yapılması planlanan Transtrakya Petrol Boru Hattı’nı protesto amacıyla 12 Aralık 2004’te gerçekleştirilen ve 12 saat süren, kamuoyunda rekor konser olarak bilinen eylemin, sinema filmi olarak çekileceğinin yeniden gündeme gelmesi üzerine, bu kitabı öne çektiğini belirtti.

Dionysos Yayın Group’ta basılan kitabın yazar editörlüğünü, Sonay Can’ın diğer iki kitabında olduğu gibi yine Yılmaz Özkaya yaptı.

"Saros Sevdalısı Bir Yıldız – Haluk Levent Anıları” internet üzerinden Dionysos Yayın Group’tan temin edilebiliyor.