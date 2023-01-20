Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Orhan Lazaloğlu’nun adı Muratpaşa’da parkta yaşayacak. Muratpaşa Belediye Meclisi İsim Verme Komisyonu’nun ilgili toplantısı Lazalğlu’nun ailesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, ve son çalıştığı kurum Kanal V’nin de katılımıyla yapıldı.

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Orhan Lazaloğlu’nun adı Muratpaşa’da parkta yaşayacak. Muratpaşa Belediye Meclisi İsim Verme Komisyonu’nun ilgili toplantısı Lazalğlu’nun ailesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, ve son çalıştığı kurum Kanal V’nin de katılımıyla yapıldı.

Samsun’da uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra Antalya’da da çeşitli gazete, radyo ve televizyonlarda mesleğini sürdüren ve Aralık ayı sonunda tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Ali Orhan Lazaloğlu’nun adı Muratpaşa’da bir parkta yaşayacak.

Muratpaşa Belediye Meclisi İsim Verme Komisyonu, konuyla ilgili, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Genel Sekreter Rasim Gündüz, son çalıştığı kurum Kanal V’nin Haber Müdürü Ali Buldu, Lazaloğlu’nun eşi ve kızının da katılımıyla toplandı.

Komisyon toplantısının açılışına katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın çok önemli, çok değerli, çok saygın ve sevecen bir gazetecisini ani bir şekilde kaybettiğini söyledi. Ali Orhan’ın insanlara sevgiyle yaklaşan, mesleğini icra ederken çok dikkatli, eleştirirken bile son derece zarif, ince, hatırnaz bir insan olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Gazetecilikte şehrimize emek vermiş, doğru bir örnek teşkil etmiş ve gelecek gazeteci kuşaklarına da emsal olabilecek biri olduğunu için adını bir parkımızda yaşatmak istedik. Tekrar şehrimize, bütün basın camiamıza, ailesine, sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

AGC Başkanı İdris Taş ise gazetecinin halka ve gerçeğe olan sorumluluğunun patronuna karşı sorumluluğundan önce geldiğinin altını çizerek “Ali Orhan, bu bilinç içerisinde yayın yaptı. Gerçek bir gazeteciydi. Mesleğe yine başlayacaklara rol model oldu. Şimdi hatırası Antalya’da yaşayacak. Muratpaşa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu. Lazaloğlu’nun kızı Sedef Ekin Eren, “Bir anısı olacak. En azından gidip görebileceğimiz yer olacak. Teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda, Çağlayan Mahallesi’nde 2 ve Güzeloba Mahallesi’nde bir park yerine Ali Orhan Lazoğlu’nun isminin verilmesi değerlendirildi. Yerinde yapılan incelemenin ardından Çağlayan Mahallesi’nde 2041-2044 sokaklarda yer alan yaklaşık 2 bin 500 metrekare genişliğindeki parka Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu Parkı adı verilmesinin uygun bulundu. Parka isim verilmesine ilişkin komisyon raporu, belediyenin şubat ayı belediye meclis toplantısında karara bağlanacak.