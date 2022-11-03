Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i makamında ziyaret ederek, okula ait Yalova Genç Gündem Gazetesi ve yalovagencgundem.com haber sitesi için röportaj yaptılar.

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i makamında ziyaret ederek, okula ait Yalova Genç Gündem Gazetesi ve yalovagencgundem.com haber sitesi için röportaj yaptılar.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i ziyaret ederek, okula ait Yalova Güncel Gazetesi ve yalovagencgundem.com haber sitesi için röportaj yaptılar. Kaymakam Özyiğit, genç gazetecilerin sorularını samimiyetle cevapladı.

Makamda ziyaret Yalova Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri beraberlerinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Gökkaya ve Gazetecilik Bölümü Alan Şefi Saynur Özkafa ile birlikte Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğiit’i ziyaret ettiler.

Gazetecilik Bölümü öğrencileri Efe Mot, Sabri Can Kılıç, Ayvaz Osmanoğlu, Baran Zanbak ve Sıla Ergin, Başkan Oral ile Türkiye genelinde yayın yapan okul gazeteleri için röportaj yaptılar. İlçede gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra özel hayatıyla ilgili de soruları samimiyetle cevaplandıran Kaymakam Özyiğit, okul yöneticileri ile öğrencileri büyük bir başarıyla çıkardıkları gazeteleri nedeniyle kendilerini tebrik etti.