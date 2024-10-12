Vatandaşların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi haberlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacak haftalık dijital haber bülteni Gazete10’un ilk sayısı çıktı. Kısa mesaj yoluyla vatandaşlara gönderilecek olan Gazete10, tüm Balıkesirlilerin cebinde olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 4 sayfalık haftalık dijital haber bülteni Gazete10’un ilk sayısı yayına alındı. Çağın gerçeklerinden yola çıkarak vatandaşların, Büyükşehir Belediyesi haberlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacak Gazete10, belediyenin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak. Daha çok Balıkesirliye ulaşabilmek adına cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla link olarak da gönderilecek olan Gazete10 ile vatandaşlar, belediye hizmetlerinden kolaylıkla haberdar olacak ve https://bit.ly/gazete10 linkine tıklayarak ulaşabilecek.

Bir tık uzaklıktan

“Benim en büyük isteğim Balıkesir Ailemin hayırlı evladı olabilmek” diyerek çıktığı yolda hemşehrilerine her zaman en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarını gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın “Gazete10 haftalık dijital haber bültenimiz hayırlı olsun. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımıza duyurma noktasında hız ve kolaylık sağlayacak olan bültenimiz, hepinizin bir tık uzaklığında olacak. İyi okumalar” ifadelerini kullandı.