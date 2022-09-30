Talas Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar ile hayata geçireceği projelerin yansıtıldığı Gazete Talas’ın son sayısı okuyucusuyla buluştu.

Talas Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar ile hayata geçireceği projelerin yansıtıldığı Gazete Talas’ın son sayısı okuyucusuyla buluştu.

Tamamı renkli 32 sayfadan oluşan Gazete Talas’ın sürmanşetinde Talas Belediyesi’nin Yaman Dede Kültür ve Sanat Evinde açtığı Osmanlı döneminde dünyaca ünlü hattatlar tarafından yazılan Kur’an-ı Kerim’lerin tıpkıbasımlarının sürekli görülebileceği sergi yer alıyor. Manşetinde ise Talas Belediyesi’nin son dönemde eğitim alanında yaptığı önemli çalışmalardan Türkan-Av. Mehmet Altun tarafından yapımı tamamlanacak eğitim kampüsündeki 4 okuldan 2’sinin temel atma törenine yer veriliyor. Kültür sanat faaliyetlerinden eğitime, gençlere yönelik proje ve uygulamalardan kırsal mahallelerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine kadar birçok konunun işlendiği Gazete Talas’ta ayrıca sosyal hizmet alanında yapılan çalışmalar ile Talas Belediyesinin 3 yıldaki başarılı çalışmalarına verilen ödüller de aktarılıyor.

15 Temmuz’da açılan dünyanın en büyük Türk Bayrağının da yer aldığı gazetede ayrıca Kayseri’de ilk kez düzenlenen Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması ile Akrobasi Sirki’ne ilişkin haber de veriliyor.

Sizden gelenler köşesiyle vatandaşların memnuniyetlerine yer verildiği gazetede ayrıca iki sayfalık bulmaca eki yer alıyor.

“O KADAR ÇOK ÇALIŞMANIN SADECE ÖZETİ”

Öte yandan gazetenin sunuş yazısında okuyucularına hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her sayıda Talas’a kazandırdıkları yeni hizmet ve yatırımları anlatmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Yalçın, çalışmaları sıralamakta zorlandıklarını belirterek, “Kırsal hizmetlerden eğitime, yeşil alan, çevre düzenlemesi ve sosyal tesislerden ulaşım, yol, kaldırım çalışmalarına, kültür sanat ve spor faaliyetlerinden temizlik ve çevre-sağlık çalışmalarına kadar birçok alanda o kadar çok üretiyor, yatırım yapıyoruz ki sayfalar dolusu yer tutuyor. O yüzden bu gazeteye ancak özetini koyabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZLA UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Yazısının son bölümünde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yalçın, “Yaz döneminde dört koldan çalışmalara hız verdik. Eğitimde yeni okulların ve kütüphanelerin temelini attık. Kırsal hizmetlerde tarım ve hayvancılığa desteklerimize hız kesmeden sürdürdük. Yeşil Talas için çalışlara devam ettik. Talas’ta bir ilke imza atarak Akrobasi Sirki gösterileriyle sizlere keyifli, eğlenceli ve heyecanla akşamlar yaşattık. Çarşamba günleri ‘Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa’, salı ve perşembe günleri ‘Esnaf Buluşmaları’ ile hep iç içe olduk, istek ve önerilerinizi dinledik. Meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız ve bizlerin gözü kulağı olan vatandaşlarımızla birlikte daha güzel ve daha yaşanabilir bir Talas için uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.