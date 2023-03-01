Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Isparta Milletvekili Recep Özel parti tüzüğünün 79. Maddesi uyarınca Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmeleri Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Gediz’de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Gediz’de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

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