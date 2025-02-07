GAZDAŞ Trakya, Bilgi Teknolojileri sistemlerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sayaç okuma ve faturalandırmada yaşanan gecikmelere ilişkin açıklama yaptı. 14 Ocak 2025 itibarıyla sayaç okuma işlemlerinin yeniden başladığı belirtilirken, 20 Aralık 2024 - 12 Şubat 2025 tarihleri arasındaki faturalar için gecikme faizi uygulanmayacağı duyuruldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - GAZDAŞ Trakya, son iki aydır doğal gaz sayaçlarının okunmamasıyla ilgili abonelerden gelen yoğun sorular üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Bilgi Teknolojileri sistemlerindeki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle online işlemler, mobil uygulamalar ve e-Devlet servislerinin geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi.

Bu süreçte sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinde de gecikmeler yaşandığı, ancak 14 Ocak 2025 itibarıyla ekiplerin sahada sayaç okuma işlemlerine başladığı duyuruldu.

GECİKME FAİZİ UYGULANMAYACAK

GAZDAŞ Trakya, 20 Aralık 2024 - 12 Şubat 2025 tarihleri arasındaki faturalar için gecikme faizi alınmayacağını açıkladı. Ayrıca, bu dönemde yapılan tüm sayaç okumalarının en fazla 35 gün üzerinden faturalandırılacağı belirtildi.

GAZDAŞ Trakya, sistemlerdeki bakım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve abonelerin mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, abonelere gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.