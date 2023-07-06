Ordu’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve gaz teli takılı kalan Tofaş Şahin otomobilin kaldırıma çıkarak çarptığı 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz A.K.’nin kullandığı 52 ADV 406 plakalı otomobilin iddiaya göre gaz teli takılı kaldı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, kaldırımda dolmuş bekleyen yabancı uyruklu Hasan A.(43) ile buradaki mağazada çalışan Buse K.’ye çarptı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu esnada evinden dışarıya çıkmak isteyen bir kadın, kazaya karışan otomobil apartmanın kapısını kapattığı için bir süre burada bekledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.