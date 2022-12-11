Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 5 kişilik aile yeni inşa ettikleri evlerinde 4 aydır elektrik olmadan yaşamlarını sürdürürken, ailenin okula giden çocukları ise gaz lambasının ışığında ders çalışıyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 5 kişilik aile yeni inşa ettikleri evlerinde 4 aydır elektrik olmadan yaşamlarını sürdürürken, ailenin okula giden çocukları ise gaz lambasının ışığında ders çalışıyor.

Akçaalan Mahallesi’nde yaşayan Ertuğrul Mert, 2 sene önce 15 büyükbaş hayvanını satarak ev inşa etti. Yaklaşık 4 ay önce yapımı tamamlanan eve taşınan aile, evlerinde elektrik olmadan yaşıyor. Mert ailesinin çocukları, akşam olduğunda gaz lambası ışığında ders çalışıyor. Mağdur olan aile, bir an önce evlerine elektriğin bağlanmasını bekliyor.

"Her şeyimiz tamam ama elektrik bağlamadılar"

Gülsen Mert, "Köyümüze 2 sene önce geldik ve ev yaptırdık. Biz 4 aydır elektriksiz yaşıyoruz. Çocuklarım 4 aydır elektriksiz perişan oldular. Okuldan geri kaldılar. Şu anda karanlıktayız. Her şeyimiz onaylandı, her şeyimiz tamam ama elektrik bağlamadılar. Üzülüyorum" dedi.