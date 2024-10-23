Gebze’de gaz dağıtım şirketi PALGAZ’ın yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaşanan patlamada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Günay Ergen için cenaze namazı kılındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ile Ö.E.E. (17) yaralandı. Durumu ağır olan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ergen için bugün Mevlana mahallesi Erenler camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile yakınları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınan cenaze, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Mahallede 4 gündür yoğun kaçak ve koku ihbarı vardı

Öte yandan Gebze Mevlana ile Güzeller mahallesinde 18 ekim akşamından itibaren 112 acil çağrı merkezine çok sayıda gaz kaçağı ve koku ihbarı yapılmıştı. Bölgenin gaz dağıtım şirketi PALGAZ, kaçaklara kısmi müdahale etmişti. O tarihten itibaren yine gaz kokusu ihbarı yapıldığı ancak hiç bir önlem alınmadığı iddia edildi. Patlamanın meydana geldiği binada da uzun süredir gaz kokusu olduğu, yine hiç bir önlem alınmadığı ileri sürüldü. Bölgede oturan vatandaşlar faciadan PALGAZ’ı sorumlu tuttu.