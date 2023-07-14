DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çay Mahallesinde sabah saatlerinde mutfakta gazın alev alması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay Düzce’nin Çay Mahallesi 561. Sokakta 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre evin mutfağında gazın bir anda alev alması neticesinde S. Ç. (38) ve Yabancı uyruklu Mahmut Hüseyin B.’de (30) yüzeysel yanık oluştu. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazın parlaması sonucu yanık oluşan 2 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken evde yangın çıkmadığı öğrenildi.