Bursa’da Atış Şirketler Grubu, küçük yatırımcıları gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Yatırımcının her durumda kazanacağı bir alt yapı hazırlayan Atış İnvest/Re-Pie Portföy, Downtown AVM GYF ile 250 bin TL’den başlayan alternatif oranlarla herkesi DownTown Eğlence ve Yaşam Merkezi’nde yatırımcı olmaya çağırıyor. 12 ülkede yatırımları bulunan Atış İnşaat Grubu 7 milyar liralık fon ile yeni projelerde büyümeyi hedefliyor.

Bursa’da Atış Şirketler Grubu, küçük yatırımcıları gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Yatırımcının her durumda kazanacağı bir alt yapı hazırlayan Atış İnvest/Re-Pie Portföy, Downtown AVM GYF ile 250 bin TL’den başlayan alternatif oranlarla herkesi DownTown Eğlence ve Yaşam Merkezi’nde yatırımcı olmaya çağırıyor. 12 ülkede yatırımları bulunan Atış İnşaat Grubu 7 milyar liralık fon ile yeni projelerde büyümeyi hedefliyor.

Yatırımcının her durumda kazanacağı bir alt yapı hazırlayan Atış İnvest/Re-Pie Portföy, Downtown AVM GYF ile 250 bin TL’den başlayan alternatif oranlarla herkesi Türkiye’nin önde gelen karma projeleri arasında gösterilen DownTown Eğlence ve Yaşam Merkezi’nde yatırımcı yapmayı planlıyor.

AVM, iş merkezi, otel gibi kazanç potansiyeli yüksek ve istikrarlı nakit akışı sağlayan gayrimenkullere yatırım yapmak üzere hayata geçen Atış İnvest/Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonları, nitelikli yatırımcılara bireysel olarak yatırım yapmanın zor olduğu ticari mülklere, işlem kolaylığı sağlayarak yatırım yapabilme fırsatı sunuyor.

Nitelikli yatırımcılarına portföyündeki gayrimenkullerden elde edilen kira geliri ve değer artışı ile uzun vadede güvenilir ve istikrarlı gelir vaadediyor.

Başta Bursa olmak üzere birçok şehirdeki girişimleriyle, inşaat ve perakende sektörlerinin öncü ve lokomotif markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu, alanında uzman portföy yönetim şirketi olan, Atış İnvest/Re-Pie Portföy iş birliği ile mülkiyet esaslarına uygun, düzenli, güvenilir, yasal ve vergi avantajlı yatırım geliri sağlayan gayrimenkul yatırım fonu olan Downtown AVM GYF’yi yatırımcısıyla buluşturuyor.Downtown Bursa projesindeki ticari mülklerden oluşan Downtown AVM Gayrimenkul Yatırım Fonu, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yatırımcılarına kapılarını açacak.

Her gelir seviyesine uygun yeni nesil yatırım

Ortalama her gelir seviyesine uygun yeni nesil yatırım fırsatlarının tüm yatırımcıların ilgisini çekeceğine inandığını ifade eden Şirketler Grubu Ceo’su Ahmet Atış, yatırımcılar için yeni fırsatlara imza atacaklarını söyledi. Ahmet Atış, “Bu projede 8 tip fon tipimiz var. Bir kişi en fazla iki fon satın alabiliyor. Bunu bu şekilde kurgulamamızın sebebi fon satışlarını tabana yayabilmektir. Gayrimenkul yatırım fonunun işlettiği bir mülkte tapu satın almaktan daha sağlıklı bir sistem. Alım satımda tapu harcı yok. Vergi avantajları da sisteme uygun. Gayrimenkul yatırım sistemi Türkiye’de 2017’den beri sürdürülebilir konumda, dünyada ise 40 yıldır devam eden bir sistem. Tüm yatırımcıları heyecanlandıracağına inandığımız yeni nesil yatırım modelimiz, küçük bütçelerle büyük kazanımlar elde etme fırsatı sunuyor. En önemlisi de bu kazanımların istikrarlı ve güvenli olması. Yeni nesil yatırım modelimiz katılımcılarımıza finansal anlamda kazanç sağlarken, şehrimizin değerine de değer katacak” diye konuştu.

Atış İnvest ve Re-pie Portföy Yönetimi’nin, alanında profesyonel iki güçlü şirketin bir araya gelmesi ile güçlü bir fon ortaya koyduklarını belirten Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Telci ise “Atış İnvest Re-pie Gayrimenkul Yatırım Fonları, yeni nesil gayrimenkul fonları olarak yatırımcısına yüksek gelir hedefi ile yola çıktı. Yeni fonlarımızın her iki şirket ile birlikte sektörümüz ve yatırımcılarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Downtown AVM GYF’ye katılım şartları

Downtown AVM GYF’ye ön talepte 250 bin TL karşılığında sahip olunabiliyor. Fonun birinci yıl aylık kira geliri 2 bin TL, ikinci yıl aylık kira artış oranı yüzde 20, üçüncü yıl aylık kira artış oranı yüzde 20,sonraki yıllar aylık kira artış oranında ise TÜFE ‘ye göre gelirler üçer aylık temettü olarak dağıtılacak. İlk üç aylık temettü bedeli (Nisan, Mayıs, Haziran 2023) Temmuz 2023’te verilecek.

Gayrimenkul yatırım fonlarının tüm avantajları sunuluyor

Yatırımcılar, gayrimenkul yatırım fonlarına özel vergi avantajlarından da faydalanarak sigorta, bakım onarım işlemleri, kiracı bulma, tesis yönetim süreçleri vb. operasyonel yüklerden de kurtulmuş oluyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının, portföy yönetim şirketi, saklayıcı banka, gayrimenkul değerleme şirketi, merkezi kayıt kuruluşu gibi farklı kurumlarca paylaşılmış iş süreçlerinden oluşan güvenli yapısı da yatırımcı için ayrı bir avantaj oluşturuyor. Downtown Bursa, Türkiye’de gayrimenkul yatırımının en yeni, güçlü ve güvenli yöntemiyle yatırım yapabilmenin fırsatlarına ev sahipliği yapıyor.