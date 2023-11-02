Ticaret Bakanlığının, gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirdiği ilan yasağının uygulanmasına başlandı. Buna göre, kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması yasaklandı.

Gayrimenkul ve araç satışında dün itibarıyla yeni dönem başladı. Düzenlemeye göre, taşınır ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere bazı şartlar getirildi. Bu kapsamda ilan platformları üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ilan vermek isteyen gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulamak zorunda olacak. Düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Spekülasyon yapılamayacak

Düzenlemeyle ilgili konuşan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı ve RookZ Türkiye CEO’su Hakan Akdoğan, “Bu düzenlemeyle birlikte 1 Kasım itibari ile artık gerçek ve tüzel kişiler ilan portallar üzerinden ilan verdiklerinde gerçek kişiler kimlik doğrulaması ile tüzel kişiler ise ünvan ve telefon bilgisi ile doğrulama yaparak bu ilanları girebilecek ve bundan sonraki süreçte tabii ki bu uygulamayla birlikte aslında piyasayı manipüle eden, bozan veya spekülatif fiyat artışlarına sebebiyet veren ve yine burada tüketici mağduriyetlerine yol açan yani kapora dolandırıcılığı yapan ilanların ortadan kalkması hedefleniyor ki buna da gayrimenkul sektörünün çok ihtiyacı vardı” diye konuştu.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi ve yetkilendirme sözleşmesi kontrolü geliyor

Akdoğan, “1 Kasım düzenlemesi sonrasındaki süreçte ek düzenlemeler de devreye alınacak. İlerleyen süreçte emlak işletmelerinin de taşınmazların satışına yönelik yetkilendirmeleri doğrulama sistemleri üzerinden kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayanlar ilan portallarına üye olamayacaklar. Yetki belgesini alıp ilan portallarına üye olan işletmeler yine bir gayrimenkulün satışını yani pazarlamasını veya ilan girişini yapmak için ise o gayrimenkulün sahibinden yetkilendirme sözleşmesi almış olması gerekecek” dedi.

Türk emlak sektöründe uluslararası franchise şirketler

Yeni düzenleme ile sektörün itibarının da yükseleceğini belirten Akdoğan düzenleme ile neredeyse eş zamanlı olarak ’Gayrimenkulün kalesi’ sloganıyla RookZ’un tanıtımını da yaptı. Yabancı markaların ağırlıkta olduğu gayrimenkul danışmanlık pazarında yeni bir marka kurduklarını vurgulayan Akdoğan, “Türkiye’de gayrimenkul danışmanlık sektöründe şu anda 122 bin ücretli çalışan, 50 bin de vergi levhasıyla çalışan bulunuyor. Bu 50 bin kişi içerisinde 15 bini markalı ofislerde faaliyet gösteriyor. Bu sayının 10 bini ise uluslararası franchise şirketlerinde çalışıyor. Biz Türkiye’den başlayarak küresel ölçekte başarı hikayesi yazmaya hazırız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yerli ve milli markamızı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Pazarın büyümesi, sektörün kurumsallaşması için çalışırken, en iyi aracılık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde yurtiçinde 2 bin gayrimenkul danışmanına ulaşmak, 5 yıl içinde yurtdışına açılmak” dedi.