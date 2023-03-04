Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konut kredileri ilgili aldığı yeni kararı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, “Bu şekilde açıklanan ama uygulanamayan kredi oranları piyasada yüksek olan satış rakamlarının daha fazla yükselmesine sebep olacaktır” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konut kredileri ilgili aldığı yeni kararı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, “Bu şekilde açıklanan ama uygulanamayan kredi oranları piyasada yüksek olan satış rakamlarının daha fazla yükselmesine sebep olacaktır” dedi.

BDDK konut kredilerine ilişkin aldığı yeni karar göre, 1’inci ve 2’inci el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaşırken, BDDK’nın kararını Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp değerlendirdi. Kredi limit oranlarının arttırıldığını ama uygulanamayan banka kredileri olduğunu belirten Alp sözlerine şöyle devam etti;

“Kredi limitleri güncel oranlarla arttırıldı ancak uygulanamayan banka kredileriyle karşı karşıyayız. Yeni kredi oranlarıyla bankalara gittiğiniz zaman eğer devlet bankasına gittiyseniz; 250-300 bin TL kredi kullanabileceğinizi öğreniyorsunuz. Özel bankalarda ise durum daha vahim. Kredi kullandırabilmek için henüz resmi yazının kendilerine ulaşmadığını söylüyorlar veya kredi şartlarını yerine getirseniz bile kredinizin onaylanmadığı şeklinde cevap alıyorsunuz. Yıllık yüzde 30-32 faiz ile verilecek kredinin ödeme tablosu oldukça ağır birçok vatandaşımızın bu ödeme şartlarını sağlayabilmesi pek de mümkün değil. Burada belki kanun koyucunun ya da BDDK’nın ortak bir çözüm bularak faizlerde ve kredi tutarında da tüketiciye ya da konut kredisi müşterisine erişilebilecek faiz ve limitlerin sağlanması için bankalarla görüşmesi bir ortak yol bulması gerekecektir. Yurtdışında birçok ülkede uygulanan düşük faizli vade süresi uzun mortgage kredilerine ihtiyacımız var. Özellikle özel bankaların bu konuda büyümek ya da risk almak istememesinin önüne geçilmesi ve çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde açıklanan ama uygulanamayan kredi oranları piyasada yüksek olan satış rakamlarının daha fazla yükselmesine sebep olacaktır."