BTSO 54. Grup Gayrimenkul Acenteleri ve Benzer Faaliyetleri komitesinin aday gurubu Özkan Aydemir ve Göksel Birsen’in ekibi sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

BTSO 54. Grup Gayrimenkul Acenteleri ve Benzer Faaliyetleri komitesinin aday gurubu Özkan Aydemir ve Göksel Birsen’in ekibi sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bursa’da emlak, gayrimenkul ve benzeri faaliyetleri yürütenlere BTSO 54, komite çatısı altında daha iyi hizmet verebilmek için aday olduklarını belirten Özkan Aydemir, “2018 yılında mesleğimizle milat olan sektör yönetmeliği çıktı. Mesleğimiz artık kayıt altına alınmış oldu. Bizde 4 yıldır bununla ilgili mücadele ediyorduk. Sektörün gelişimi içine eğitimlerde verdik. 54. Komiteye aday olmamızla birlikte çalışmalara başladık. Sektördeki bütün temsilcileri network ağı ile ortak paydada buluşturmak istiyoruz. Onun haricinde Tapu ve vergi dairelerinde çok sorunlar yaşıyorduk. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. gayrimenkulkomitesi.com diye bir site kurduk. Burada da meslektaşlarımızın karşılaştıkları tüm zorlukları öğrenip çözümler bulacağız. Sektörün ayrıca eğitimle ilgili çok büyük sıkıntıları var. Biz eğitimlere önem veren komite olmak istiyoruz. Meslekteki çalışan arkadaşlarımızın sektörün geleceğine yön vermesini istiyoruz” dedi.

Bursa Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi ise, “Yaklaşık 9 yıldır sektöre kıymet katmak için elimizden gelen bütün fedakarlığı sağladık. Bu süre içerisinde bazı kayıplar yaşasak da, bir çok kazanımda elde ettik. Esnaf ve tacir ayrımı yapanlar bugün istedikleri yerlere varabildiler mi merak ediyorum. Bizim gözümüzde, hepsi bir yerdedir. Bugün buraya çıkarken her tanıştığım kişiden bir şeyler öğrendim. Sektörün bir olması, ayrımcılığın dışında kalması gerektiği için ortak akıl ile kurulmuş bu kadroya ben teşekkür ediyorum. Biz bir bayrak yarışındayız. Hiç kimse alınmayacak” dedi.