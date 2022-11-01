BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir ile BTSO 54. Komite Meclis Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir ile BTSO 54. Komite Meclis Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Özkan Aydemir, “Sizler, sektörümüzün geleceğisiniz. Gayrimenkul sektörünün geleceğini, bugün bu sıralarda olan yarınsa bizlerle birlikte bu sektörde faaliyette bulunacak olan siz değerli kardeşlerimiz şekillendireceksiniz” dedi.

BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, Komite Meclis Üyeleri Göksel Birsen ve İsmail Duyar ile Komite Başkan Yardımcısı Serkan Üçdal ve Komite Üyesi Çağatay Gümüşyay, Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümünde eğitim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Aydemir: “Oyuna 1-0 önde başlıyorsunuz.”

“Gayrimenkul Sektörünün Bugünü ve Geleceği” konulu söyleşide konuşan BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, “Her dönem sektör paydaşları olarak üniversitemize gelen öğrenci kardeşlerimizle bir araya geliyor ve tecrübe paylaşımlarında bulunuyoruz. Bu söyleşiyle beraber 5 kez bu kürsüden sizler gibi kardeşlerimize seslendim. Şirketimizde, sizler gibi bu sıralardan çıkmış 5 danışman arkadaşımız var. Bugüne kadar da 15’e yakın kardeşimiz bizim ofisimizden geçti. Şanslısınız, çünkü bu işi yapmak için en doğru yerlerden birinde eğitim alıyorsunuz ve şehirde size her zaman destek olan emlak ofisleri var. Tecrübe parayla satın alınamayacak şeylerden bir tanesi. 19 yıldır sektördeyim, 10 yıl danışmanlık yaptım, 9 yıldır da broker’lık yapıyorum. Bursa’da, Balıkesir’de ofislerimizde 70 civarı danışman arkadaşımız var. Bu mesleği iyi ki seçmişim. Mesleğimi gerçekten severek yapıyorum. Bugünden sonra sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Daha önceki söyleşilerde de dediğim gibi mezun olduktan sonraki ilk 3 sene çok önemli. Bizim işimiz de diğer işler gibi süreklilik isteyen bir iş. Sadakatli ve istikrarlı olursanız, başarı peşinden gelecektir zaten. Bursa’da oluşunuz, bu sıralarda oluşunuz sizleri oyuna 1-0 önde başlatıyor. Burada sektörle iç içe olup, teorik bilgiyi en doğru şekilde öğreniyor. Bu da sizi şanslı kılıyor” dedi.

Örnek birliktelik

Bursa’da gayrimenkul sektöründe örnek bir birlikteliğin sergilendiğine dikkat çeken BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, “BTSO, BEMO, TÜGEM ve üniversitemiz sıkı işbirliği içerisinde. Pek çok ilde olmayan bir iletişim bizim ilimizde var. İletişim güçlü oluşundan faydalanmayı asla kaçırmayın. 19 yıldır sektördeyim ve hala her şeyi biliyorum diyemiyorum. Bir kelime öğrenmenin, farklı birileriyle tanışmanın heyecanını hiç yitirmeyin. BUÜ Emlak Yönetimi Bölümü’nde okumak, Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun’un öğrencisi olmaktan dolayı çok şanslısınız. Sizlere gerek staj gerekse de diğer konularda sizlere kapılarımız her zaman açık” diye konuştu.

Birsen: “Bu kürsüde ilerleyen zamanlarda siz olacaksınız.”

Aydemir’in ardından açıklamalarda bulunan BTSO 54. Komite Meclis Üyesi Göksel Birsen de mezunu olduğu Uludağ Üniversiteli öğrencilere mesleklerini sevmelerini ve çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Gayrimenkul sektörünün dünyada en çok tercih edilen saygın mesleklerden olduğunu bunun ülkemizde de zamanla gerçekleşeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi. Birsen “Gayrimenkul sektörünün geleceği olan sizlerle olmak bizleri çok mutlu etti. Sizlere başarılar diler, her zaman sizlerle birlikte olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bugün bu sıralardasınız, yarın bizim olduğumuz bu kürsüde olacaksınız. Zaman çok hızlı geçiyor ve iyi değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir’in yaptığı açılış konuşmasının ardından söyleşide; Komite Meclis Üyeleri Göksel Birsen ve İsmail Duyar ile Komite Başkan Yardımcısı Serkan Üçdal ve Komite Üyesi Çağatay Gümüşyay da açıklamalarda bulundu.