2025 yılında konut satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı. Yılın ilk çeyreğinde 694 bin 628 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2025’in ilk 3 ayında tüm zamanların en yüksek gayrimenkul satışı gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğine Bakanlığı’na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü istatistik verilerinden elde edilen bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde 694 bin 628 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Aynı dönemde konut kredi hacmi de 545 milyar TL seviyesine ulaştı.

’’Konut fiyatları reel olarak artmadı, yatırımcı konuta yöneldi’’

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mevduat faizlerinin kademeli olarak düşmesinin ardından yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarının arttığını belirtti. Amortisman sürelerinin son dönemde kısalmasının gayrimenkul satışlarının artmasında bir etken olduğunu ifade eden Özelmacıklı, ‘‘Gayrimenkul fiyatları 2 yıla yakın süredir reel olarak artmadı. Yatırımcılar konuta yöneldi. Konut kredisi faiz oranlarında da düşüş görülüyor. Önümüzdeki dönemde konut kredisi faizlerinin daha da düşmesi bekleniyor. Konut kredilerindeki hacim de arttı. Bu nedenle gayrimenkul satışlarında rekor kırıldı’’ dedi.

Konut arzını artırmaya yönelik çalışmaların olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, ‘‘Özellikle deprem bölgesinde yoğun olarak çalışmalar yapılıyor. Yıl sonuna kadar 450 bin seviyesinde teslim edilecek bağımsız bölüm var. Bununla birlikte projelendirmeler de arttı. Konut üretimin yavaş yavaş arttığı bir dönemdeyiz’’ şeklinde konuştu.

Kiralık konut ilanlarında artış: Kiralık konut stoku 150 binin üzerinde

Kiralık konut ilanlarının arttığını söyleyen Özelmacıklı, ’’Ülkemizde aylık olarak 1 milyonun üzerinde gayrimenkul piyasaya kiralık ve satılık olarak arz ediliyor. Bunların beşte birinin işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Şu an kiralık konut ilan sayılarında önemli bir artış oldu. 150 bin kiralık konut stokunun üstüne çıktık’’ ifadelerini kullandı.

’’Konut satışlarında EİDS zorunlu hale geliyor, sahte ilanların ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilecek’’

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmazlar için uygulamaya başlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 7 Nisan itibarı ile satılık iş yeri ilanları için de başladı. Önümüzdeki iki ay içerisinde konut satışlarında da EİDS’in zorunlu hale gelmesi bekleniyor. EİDS ile ilgili de bilgi veren Özelmacıklı, ’’Satılık konut ve arsa ilanlarında ikinci bir talimata kadar EİDS sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın ilan verilebilecek. Satılık konutlarda da bu sürecin 2 ay içinde başlamasını öngörüyoruz. Elektronik doğrulama sistemi ile sahte ilanların, manipülatif fiyat artışlarının ve doğru olmayan ilan içeriklerinin önüne geçilecek’’ diye konuştu.