2023 yılında hizmet vermeye başlayan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor sayıya ulaştı. Söz konusu hat bugüne kadar 12 milyon yolcuya hizmet verdi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 10 istasyon ile hizmet veren hattımız, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

HAT İSTANBUL'UN YOĞUN TRAFİĞİNİ AZALTIYOR

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulun ulaşımına nefes aldırdığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla tüm zamanların günlük rekorunu kıran hat, 2023 yılında işletmeye alındığı günden bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdi" diye konuştu.