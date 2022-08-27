Kasım ayında hizmete girecek olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro istasyonunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan, beraberindekilerle birlikte metroya binerek test sürüşünü gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kasım ayında hizmete girecek olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro istasyonunda incelemelerde bulunarak, metro hattında test sürüşünü gerçekleştirdi.

Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi

Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.