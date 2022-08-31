Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yenilikçi projeler ve uluslararasılaşma uygulamaları çerçevesinde GAÜN TÖMER ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle tasarlanan “Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma ve Geliştirme Projesi”ni uygulamaya koydu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yenilikçi projeler ve uluslararasılaşma uygulamaları çerçevesinde GAÜN TÖMER ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle tasarlanan “Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma ve Geliştirme Projesi”ni uygulamaya koydu.

GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özpay ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dinser Şahin koordinesinde, GAÜN Öğretim Görevlisi Dr. Önder Çangal ve Mehmet Sayın yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje ile Sırbistan/Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen farklı yaş ve meslek gruplarından 22 Sırbistanlı öğrenci, iki haftalık eğitim ve kültür etkinlikleri programına katılmak üzere Gaziantep’e geldi. Projede “Dijital Salgın: Yabancı düşmanlığı ve Türk-İslam Kültüründe Misafirperverlik” başlıklı sunum Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi tarafından gerçekleştirildi. Konferansta temel olarak yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren özellikle Batı Avrupa’dan dünyaya yayılan, günümüzde dijital medya yoluyla küresel bir salgın hâline gelen “Zenofobi”; yani yabancı düşmanlığı sorunu çok boyutlu olarak ele alındı. Sunumda yabancı düşmanlığı ve göçmen nefretinin, yabancı ve göçmenler kadar ev sahibi toplum ve kültür üzerinde de kalıcı travmalara sebep olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Tanrıverdi, Türk-İslam kültürünün dinî ve millî değer katılmış geleneksel tutumuyla misafirperverlik kurumunu geliştirdiğini belirtti. Binlerce yıllık misafirperverlik kurumunun modern dünyanın yabancı düşmanlığı ve nefret sorunları ortaya çıkmadan önce bu tür sorunlara karşı önlem geliştirdiğini, ayrıca muhtemel kişisel nefret söylem ve eylemlerine karşı geliştirdiği toplumsal yaklaşım ve değerler ile bütünlükçü, yapıcı bir karakter ortaya koyduğunu anlattı. Konferansta günümüzde bir insanlık sorunu hâline gelen yabancı düşmanlığına karşı millî, dinî ve geleneksel Türk-İslam kültürünün sorun önleyici, yapıcı ve geliştirici karakteri farklı toplum ve kültürlerden örneklerle karşılaştırılarak ele alındı. İnsanlığın asgari ve müşterek değerleri doğrultusunda bütün kişi ve toplumlar için insani, vicdani ve adil bir yaklaşımın insanlık görevi olduğu ilkesi ışığında gerçekleşen konferansın proje katılımcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiği değerlendirildi.

Proje yürütücüsü Dr. Önder Çangal, temelde Türk-İslam kültürünü özelde ise Gaziantep’in sahip olduğu eğitimsel ve kültürel potansiyeli dünya arenasına taşımaya matuf bir araştırma-geliştirme projesi olan “Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma ve Geliştirme Projesi”nin bir dizi eğitimsel ve kültürel etkinlik içerdiğini belirtti. Dr. Önder, “Yabancı Düşmanlığı ve Türk-İslam Kültüründe Misafirperverlik” başlıklı konferansın katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildiğini ve katılımcılardan olumlu dönüşler aldığını ifade ederek sunumu yapan Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi’ye teşekkür etti.