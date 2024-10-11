Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak hazırlanan GAÜN Uyum 2024 programı Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nuh Okumuş Gaziantep Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilerin GAÜN’e geldikleri için şanslı olduklarını belirten Okumuş, “Üniversitemiz 3 dilde eğitim veren köklü ve iyi bir üniversite, sizlere sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de destekleyen bir ortam sunacak. Burada edineceğiniz deneyimler, kariyer hayatınızda fark oluşturacak” dedi.

Öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve üç oturumda gerçekleştirilen GAÜN Uyum programı kapsamında tanıtım sunumları ve üniversitenin yapısı, bölümleri ve sunduğu akademik imkanlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler atölyeler, stüdyolar, kütüphane ve teknik ekipmanlar gibi eğitim sürecinde yararlanabilecekleri imkanlar hakkında da detaylı bilgi edindiler.

Programda kampüs imkanları, kayıt işlemleri, ders seçimi, danışmanlık sistemi, sınavlar, disiplin kuralları ve yurt dışı eğitim fırsatları gibi konularda da öğrenciler bilgilendirildi. Bunun yanı sıra Erasmus öğrenci değişimi programı hakkında öğrencilere bilgi aktarılarak, öğrencilerin uluslararası fırsatlara erişiminin artırılmasına imkan sağlandı.