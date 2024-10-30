Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi, 31 Ekim’de başlıyor. Dört gün sürecek kongrede; sağlık bilimleri, sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri gibi çeşitli alanlarda sunumlar yapılacak, ayrıca katılımcılar için kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kongre, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde 31 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açılış dersini verecek.

Etkinlik, 3 Kasım’da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.