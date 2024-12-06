Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar ve ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme yaptı.

Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal ve Öğr. Gör. Mehmet Palabıyık koordinatörlüğünde yürütülen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın desteğiyle Oğuzeli’nde soba zehirlenmeleriyle ilgili saha çalışması gerçekleştirilerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Oğuzeli’nde doğal gaz kullanımının yaygın olmasına rağmen evlerde kömür kullanımının da devam ettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal, havaların soğumasıyla soba zehirlenmeleri riskinin arttığını ifade etti. Karbon monoksitin tatsız, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmediğini, bu nedenle "Sessiz Katil" olarak adlandırıldığını belirten akademisyenler, kişilerin genellikle uykuda yakalanması nedeniyle ölüm riskinin yükseldiğini vurguladı.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin ise doğalgaz ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini belirterek, özellikle kış aylarında meydana gelen ölümlü vakalarla ilgili daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan saha çalışmasında, Oğuzeli’nde yaşayan vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak, konuyla ilgili sorular cevaplandırıldı.