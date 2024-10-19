Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından “Siyonizm Düzeninin Teolojik Sosyolojik Kökenleri ve Yahudi Barbarlığı” konferansı düzenledi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşmacı olarak Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıldırım yer aldı.

Siyonizmin siyasi, teolojik ve sosyolojik boyutlarının ele alındığı konferansta konuşan Prof. Dr. Ergün Yıldırım, “Siyonizmi derinlemesine anlamamız gereken bir olgu olarak ele almak önemli. Bu yalnızca tarihini incelemekle kalmayıp aynı zamanda sahip olduğu teolojik ve sosyolojik yönleri de anlamayı gerektirir. Ayrıca Yahudi toplumu içinde nasıl bir barbarlık anlayışının ortaya çıktığını sorgulamak da kritik öneme sahip. Bu ideoloji, Gazze, Filistin ve Batı Şeria’da yaşayan insanlara büyük acılar yaşatmakta, Orta Doğu’yu sürekli iç çatışmalar ve gerginlikler içinde tutmakta, tüm dünyayı kendine bağımlı kılmaya yönelik bir yapı geliştirmektedir. Dolayısıyla bu mesele yalnızca Filistin, Gazze veya Araplarla sınırlı değil, tüm Orta Doğu’yu etkileyen bir durum. Siyonizm’i bilmek, tanımak ve bunlarla yüzleşmek zorundayız” dedi.

Prof. Dr. Yıldırım, Siyonizme karşı bir arada durmanın önemine dikkat çekerek, kendi içimizde bölünmememiz gerektiğini, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde daha güçlü bir ses çıkarabileceğimizi vurguladı. Konuşmasının devamında Yıldırım, "Her Müslüman toplumun sınırlarında birbiriyle kavga edecek bir mesele, iç çatışma var. Bu iç kavgalar bizi birbirimizle uğraştırmak için çıkarılıyor. Herkes İslamcı, solcu, ülkücü olmak zorunda değil. Ortak vatanımız, milletimiz ve dilimiz var. Bu unsurlar bizim ortak anlam dünyamız. Bu ortaklıkları yok edersek ne İslamcısı ne solcusu ne de ülkücüsü kalır" diye konuştu.