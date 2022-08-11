Gaziantep’in ve bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık alanında birçok yeniliğe imza atıyor.

Gaziantep’in ve bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık alanında birçok yeniliğe imza atıyor.

GAÜN Hastanesi’nde yapılacaklar, yenilikler ve değişikliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Onkoloji Hastanesi’ni, geçen yıl hizmete açılan Çocuk Hastanesi’yle birlikte GAÜN Hastanesi’nde boşalan yere taşıyacaklarını belirtti. Acil Travma ve Yanık Hastanesi’nin yakın bir tarihte temellinin atılacağını aktaran Prof. Dr. Özaydın, bir ilke daha imza atarak GAÜN Hastanesi bünyesine Türkiye’de sadece birkaç hastanede bulunan Tomoterapi cihazını kazandırdıklarının altını çizdi. Ayrıca depo ve tomoterapi cihazının yerleştirileceği ünitenin inşaatının bu yılsonu itibariyle tamamlanacağını söyledi.

Acil Travma ve Yanık Hastanesi’nin temeli atılıyor

GAÜN Hastanesi’nin sadece Gaziantep’in değil bölgenin de en büyük ve donanımlı hastanesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arif Özaydın, “Onkoloji hizmet binamız hastanemizden daha uzakta, farklı bir yerde olduğu için Onkoloji hizmeti alan hastalarımızın poliklinik ve klinik hizmetlerinin büyük bir kısmını taşıdık en kısa sürede de tamamını hastanemiz bünyesine taşıyacağız. Acil Travma ve Yanık Hastanesi’nin temelinin atılması kısa süre içerisinde başlayacak, 1 Eylül itibariyle ihalenin yapılması planlanıyor. Bir yıl içerisinde de tam teşekküllü bir Acil Travma Ve Yanık Hastanesi’ni işleve sokacağız. Hastanemiz içinse bir depo ve tomoterapi cihazının yerleştirileceği ünitenin inşaatını bu yıl sonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

GAÜN’e üst teknoloji Tomoterapi cihazı kazandırıldı

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ise sağlıkta yeni projelerle halka en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirterek, şu anda sadece Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ile birkaç özel hastanede bulunan en üst teknoloji Tomoterapi cihazının ihalesi yapılarak GAÜN Hastanesi bünyesine kattıklarını söyledi. Tomoterapi cihazı hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Eren, “Radyasyon Onkolojisinin asıl amacı tümörü radyasyon ile tedavi etmek ve tedavi ederken kritik organların korunmasıdır. Fakat bazı durumlarda doku korunması kullanılan cihaza bağlı olarak sağlanamayabilmektedir. Gaziantep Üniversitesi, 2021 yılında hasta konforunu sağlamak, akıllı tedavi yapabilmek ve sağlamak, dokuları korumak adına özellikli bir cihaz alınmasına ilgili bölüm görüşleri doğrultusunda karar verdi. Karar verilen cihaz son teknoloji Radixact cihazı oldu. Radixact Tomoterapi Tedavi cihazı, hasta doku tedavisi ve anlatılanların tümünü akıllı tedavi planlaması, merkezi veri yönetimi ve ultra hassas tedavi uygulaması ile tam entegre bir platformla mümkün kılar. Radixact, çok çeşitli bireysel tedavi ihtiyaçları olan hastalar için farklı tedavi modaliteleri sunar. Yeni nesil Tomoterapi cihazları 360 derece helikal kesit radyoterapisini entegre ve kompakt tek bir cihaz içinde gerçekleştirebilmektedir. Cihazda bulunan Bilgisayarlı Tomografi detektörlerini kullanarak alınan gerçek üç boyutlu (3B veya 3D) görüntüler eşliğinde hastanın günlük anatomik değişimlerini de takip edip, ayak uydurarak 3 boyutlu tedavileri çok hassas bir şekilde yapabilmektedir” diye konuştu.