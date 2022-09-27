Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversite eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversite eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleşen program, Hukuk Fakültesi tanıtım filmi ile başladı. Hukuk Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Esra Siverekli, “Yükseköğretimde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu bir açılış konuşması yaptı. Prof. Dr. Siverekli, “İnovatif, öğrenme merkezli, interaktif eğitimlerin ön planda olduğu ve öğrenci merkezli bir fakültedesiniz. Performans ölçümüne dayalı değerlendirmelerin ön planda olduğu bir yaklaşım ve yine inovatif öğrenme teknolojileri ve uygulama ağırlıklı eğitimlerimiz, atölyelerimiz var. Biz bir ekibiz ve ekibi çok güçlü bir yerdesiniz. Bu manada da şanslısınız. Yaptığımız bütün çalışmalar takım çalışmasıdır. Sizler de artık bunun bir parçası olarak aramıza hoş geldiniz” şeklinde konuştu. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Bozdağ da “Kuruluşundan Bugüne Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Bilişim Savcısı Enes Canşi ise “Teknolojinin Hukuk Sınırlarında Kullanılması” konusunda bilgi verirken, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Murat “Üniversitede Olmak: Yeni Bir Yaşama Merhaba” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmaların sonrasında, GAÜN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları takdim edilerek, fakülteye ilk üç sırada yerleşen öğrencilere hediye takdim edildi.